Бдительный таксист спас жительницу Кубани от перевода мошенникам 5,8 млн рублей

Полиция продолжает поиск причастных к преступлению Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Успенском районе Краснодарского края 53-летняя женщина едва не лишилась всех сбережений из-за мошенников. Преступники, представившись сотрудниками военкомата, предложили ей оформить пенсию по потере кормильца после смерти сына, а затем, переключившись на «правоохранителя», сообщили о взломе ее личного кабинета на Госуслугах.

Женщину убедили обналичить 5,8 млн рублей в банке в другом регионе. Вместе с дочерью она вызвала такси и отправилась в Ставрополь, передают наши коллеги из kubnews.ru.

Однако водитель, услышав обрывки разговора, заподозрил обман и предупредил пассажирок о возможном мошенничестве. Благодаря его вмешательству деньги не были переданы аферистам, а женщина обратилась в полицию.

Заведено уголовное дело, ведется поиск преступников.