Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание украинских агентов в Крыму

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание двух агентов украинской разведки. Об этом руководитель региона написал в своем канале в мессенджере MAX.

«Зачистка вражеской агентуры в Крыму продолжается: сотрудники ФСБ задержали двоих предателей, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами», – сообщил Аксенов.

Подозреваемые собирали информацию о дислокации российских войск. Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за профессиональную, системную и эффективную работу. По его словам, каждое подобное задержание – это вклад в укрепление безопасности полуострова.

Как сообщалось ранее, задержанные – двое граждан России 1968 и 1986 годов рождения. Сообщники собирали информацию о дислокации российских военных, передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту, а также о критически важной инфраструктуре. Все эти данные подозреваемые отправляли киевскому режиму.

Кроме того, сообщники получили от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. Масса взрывчатого вещества превысила три килограмма. Сообщников задержали и заключили под стражу.