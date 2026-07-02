В Крыму «Карлсон» и его знакомый собирались взорвать железную дорогу по заданию Киева

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ России

Двое агентов украинской разведки, задержанные в Крыму, собирались взорвать железную дорогу. Об этом свидетельствует видео, опубликованное ЦОС ФСБ России.

Как сообщалось ранее, задержанные – двое граждан России 1968 и 1986 годов рождения. Сообщники собирали информацию о дислокации российских военных, передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту, а также о критически важной инфраструктуре. Все эти данные подозреваемые отправляли киевскому режиму.

Задержание двух украинских агентов в Крыму

Кроме того, сообщники получили от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. Масса взрывчатого вещества превысила три килограмма. Сообщников задержали и заключили под стражу.

Позднее ФСБ опубликовала видео. На нем видно, как задержали двух подозреваемых. Далее один из сообщников рассказал, что в 2024 году его завербовал сотрудник украинской разведки.

«Мной был избран псевдоним «Карлсон». Я выполнял ряд заданий по осуществлению фото- и видеофиксации военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, а также Крымского моста», – рассказал задержанный.

За выполнение заданий агент получал от 10 до 20 тысяч рублей. В июне 2024 года его попросили подобрать людей для оказания помощи украинских спецслужбам. Подозреваемый нашел подходящего кандидата. В ноябре 2024 года агенту поручили вытащить взрывчатку из тайника, а затем взорвать железнодорожные пути.