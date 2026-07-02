В Крыму «Карлсон» и его знакомый собирались взорвать железную дорогу по заданию Киева

Двое агентов украинской разведки, задержанные в Крыму, собирались взорвать железную дорогу. Об этом свидетельствует видео, опубликованное ЦОС ФСБ России.
Как сообщалось ранее, задержанные – двое граждан России 1968 и 1986 годов рождения. Сообщники собирали информацию о дислокации российских военных, передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту, а также о критически важной инфраструктуре. Все эти данные подозреваемые отправляли киевскому режиму.
Кроме того, сообщники получили от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. Масса взрывчатого вещества превысила три килограмма. Сообщников задержали и заключили под стражу.
Позднее ФСБ опубликовала видео. На нем видно, как задержали двух подозреваемых. Далее один из сообщников рассказал, что в 2024 году его завербовал сотрудник украинской разведки.
«Мной был избран псевдоним «Карлсон». Я выполнял ряд заданий по осуществлению фото- и видеофиксации военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, а также Крымского моста», – рассказал задержанный.
За выполнение заданий агент получал от 10 до 20 тысяч рублей. В июне 2024 года его попросили подобрать людей для оказания помощи украинских спецслужбам. Подозреваемый нашел подходящего кандидата. В ноябре 2024 года агенту поручили вытащить взрывчатку из тайника, а затем взорвать железнодорожные пути.