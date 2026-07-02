Здесь куют металл: сибирский пожарный совмещает работу с необычным хобби

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Иван Коровченко — прапорщик, помощник начальника караула в МЧС России по Новокузнецку. Он вытаскивает людей из огня, а в свободное от службы время создает изделия из металла.

Металлообработкой Иван увлекся восемь лет назад, вдохновившись примером родственника. Его первым самостоятельным изделием стал мангал. Сейчас он изготавливает декоративные элементы, мебель, навесы, а иногда может сделать железную розочку за 15 минут. После смены в МЧС он часто спешит в мастерскую и засиживается там до глубокой ночи.

Профессию спасателя Иван выбрал осознанно — в 2018 году устроился в МЧС, чтобы приносить пользу обществу. И служба, и хобби требуют силы, выносливости и связаны с риском. Однако творчество помогает ему отвлечься от тяжелой работы.

«Профессия пожарного — самая неподкупная. Мне нравится оказывать содействие другим. Не выборочно, а всем», — рассказал Иван корреспонденту «Горсайта».

Он планирует служить до пенсии (у сотрудников МЧС она наступает после 20 лет выслуги) и мечтает передать свое ремесло и чувство долга сыну. Шестилетний мальчик уже бывает у отца на работе и в мастерской, знает виды пожарных машин и говорит, что будет помогать, когда подрастет.