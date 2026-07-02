Более 400 кг некачественной продукции не допустили к продаже в Крыму

В Крыму изъяли более 400 кг товаров с рынков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На рынках Крыма изъяли более 400 килограммов некачественных продуктов, сообщили в Госкомветеринарии республики. Проверку провели специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы.

Сотрудники гослабораторий проверили качество реализуемой продукции животноводства на местных рынках с 16 по 30 июня, и благодаря этим мерам удалось не допустить к продаже более 400 кг потенциально опасных для здоровья продуктов.

«Данная продукция была изъята из оборота и направлена на утилизацию в соответствии с установленными нормативами», — отметили в Госкомветеринарии Республики Крым.