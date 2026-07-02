Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит2 июля 2026 9:30

Более 400 кг некачественной продукции не допустили к продаже в Крыму

Ее изъяли из оборота и направили на утилизацию
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму изъяли более 400 кг товаров с рынков.

В Крыму изъяли более 400 кг товаров с рынков.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На рынках Крыма изъяли более 400 килограммов некачественных продуктов, сообщили в Госкомветеринарии республики. Проверку провели специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы.

Сотрудники гослабораторий проверили качество реализуемой продукции животноводства на местных рынках с 16 по 30 июня, и благодаря этим мерам удалось не допустить к продаже более 400 кг потенциально опасных для здоровья продуктов.

«Данная продукция была изъята из оборота и направлена на утилизацию в соответствии с установленными нормативами», — отметили в Госкомветеринарии Республики Крым.