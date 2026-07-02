Работу нескольких автобусов приостановили в Севастополе для экономии топлива

Работа общественного транспорта корректируется ежедневно. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для сокращения расхода топлива в Севастополе 2 июля приостановили движение некоторых автобусных маршрутов, информирует пресс-служба регионального правительства.

Так, временно не работают автобусы на маршруте № 72 «ТЦ Московский – Парк Патриот», № 32Э «ул. Строительная — Балаклава», № 84 «ул. Горпищенко – ул. Шевченко», № 113 «пл. Восставших – пл. Нахимова» и № 35 «2-е отделение Золотой балки – бухта Казачья».

Также, чтобы сохранить работу маршрутов № 36, № 38 и № 42 на Северной стороне, отменены рейсы автобусного маршрута № 137 «пл. Ушакова — п. Кача».

В настоящее время троллейбусы и автобусы курсируют по всем городским маршрутам, но с увеличенным интервалом.