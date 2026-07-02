Прокуратура проверяет информацию о разрушении фасада дома в Симферополе

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма проверяет информацию о разрушении фасада дома на улице Воровского в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, дом №24 построили еще в 1886 году. В настоящее время там разрушается фасад. Крупные куски штукатурки падают на тротуар.

В прокуратуре рассказали, что узнали о случившемся из социальных сетей. Симферопольцы рассказали, что фасад здания имеет видимые дефекты. Сотрудники прокуратуры оценят соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, в том числе при содержании дома.