Зоолог Гладун: божьи коровки опасны токсином, который может вызвать отек Квинке

Зоолог Гладун рассказал, чем опасны божьи коровки для человека Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Зоолог Владимир Гладун в беседе с «АиФ-Крым» предупредил о потенциальной опасности безобидных на первый взгляд божьих коровок. При контакте с кожей эти насекомые выделяют защитную жидкость, содержащую сильный токсин — кантаридин. Попадание вещества на слизистые глаз или в рот, особенно у детей, может вызвать серьезную аллергическую реакцию.

«Сильный яд, который называется кантаридин, может вызывать индивидуальную очень серьезную реакцию, вплоть до отека Квинке», — предупреждает Владимир Гладун.

Специалист не рекомендует брать жучков в руки, подносить к лицу и позволять детям играть с ними. После случайного контакта необходимо тщательно вымыть руки.