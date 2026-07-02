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НовостиОбщество2 июля 2026 10:56

Зоолог Гладун: божьи коровки опасны токсином, который может вызвать отек Квинке

Крымчан предупредили о нашествии опасных божьих коровок
Ирина ГЕРЦ
Зоолог Гладун рассказал, чем опасны божьи коровки для человека

Зоолог Гладун рассказал, чем опасны божьи коровки для человека

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Зоолог Владимир Гладун в беседе с «АиФ-Крым» предупредил о потенциальной опасности безобидных на первый взгляд божьих коровок. При контакте с кожей эти насекомые выделяют защитную жидкость, содержащую сильный токсин — кантаридин. Попадание вещества на слизистые глаз или в рот, особенно у детей, может вызвать серьезную аллергическую реакцию.

«Сильный яд, который называется кантаридин, может вызывать индивидуальную очень серьезную реакцию, вплоть до отека Квинке», — предупреждает Владимир Гладун.

Специалист не рекомендует брать жучков в руки, подносить к лицу и позволять детям играть с ними. После случайного контакта необходимо тщательно вымыть руки.