В Крыму жительницу Луганска будут судить за госизмену

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Крыму 59-летнюю жительницу Луганска обвиняют в совершении государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В мае 2025 года женщину завербовали сотрудники СБУ. Далее она вернулась в ЛНР. У себя на работе женщина сфотографировала несколько документов, содержащих персональные данные и служебную информацию. Все эти данные она отправила представителю иностранной разведки.

После этого жительница Луганска приехала на отдых в Алушту. Горожанку задержали сотрудники ФСБ.

«Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым», – говорится в сообщении.