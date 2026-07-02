Амброзию, тополь и кипарис назвали главными аллергенами летом в Крыму

Фото: Гала Амарандо\"Крымская газета"

Сезон цветения в Крыму в самом разгаре, а вместе с ним — и сезон аллергии. Среди деревьев значимые аллергены — кипарис (зацветает уже в конце февраля), тополь, грецкий орех и лещина. С конца апреля начинают цвести луговые и злаковые травы, а в начале августа стартует цветение амброзии — одного из самых агрессивных аллергенов для крымчан. Сезон может длиться до двух с половиной месяцев.

«Это агрессивное карантинное растение, которое быстро распространяется и выделяет большое количество пыльцы», – рассказала «Крымской газете» внештатный специалист – аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская.

Симптомы аллергии часто путают с простудой: чихание, выделения из носа, заложенность, раздражение глаз, слабость. Но есть отличие: при аллергии симптомы появляются в одно и то же время каждый год и длятся весь период цветения, а не неделю-полторы, как при вирусной инфекции. Летом также возможны контактный дерматит (например, после прополки травы) и перекрестные реакции на некоторые продукты.

Важно помнить, что укусы пчел, ос и шершней могут быть опасны: отек, затруднение дыхания, падение давления — повод немедленно вызвать скорую.