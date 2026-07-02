В Севастополе мать давала двухлетнему ребенку алкоголь и наркотики: ее будут судить

В Севастополе 20-летняя мать давала двухлетнему ребенку алкоголь и наркотики Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 20-летнюю местную жительницу обвиняют в вовлечении ребенка в употребление алкоголя и наркотиков, а также в истязании. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В течение 2025 года жительница Севастополя вела антиобщественный образ жизни. Горожанка злоупотребляла алкоголем и наркотиками. Женщина не обеспечивала своему двухлетнему сыну нормальное питание. Кроме того, она не заботилась о режиме дня, досуге, общении малыша. Жительница Севастополя применяла к ребенку физическое насилие.

В ноябре 2025 года в соцсетях и СМИ появились видео, на которых женщина давала мальчику пиво. Кроме того, обвиняемая привлекала сына к употреблению марихуаны. Уголовное дело направили в суд.

«В целях обеспечения безопасных условий ребенок передан под опеку бабушке», – говорится в сообщении.