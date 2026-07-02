Между Симферополем и Алуштой увеличили количество автобусов и сократили интервалы

Проездные билеты на автобусы можно купить на автостанциях «Крымавтотранс». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число автобусов, следующих по маршруту Ялта — Алушта — Симферополь, увеличилось. Кроме того, они стали ходить чаще.

Глава городской администрации Алушты Галина Огнева обратилась к министру транспорта Республики Крым Арсению Козловскому из-за многочисленных жалоб горожан на временное прекращение работы троллейбусного маршрута № 51. В ответ Министерство транспорта Республики Крым сообщило, что на время отсутствия троллейбусов перевозчики, обслуживающие автобусный маршрут Ялта – Алушта – Симферополь, увеличили число автобусов и сократили интервалы между рейсами.

Проездные билеты на автобусы можно купить на автостанциях АО «Крымавтотранс».