18-летний житель Вологодской области осужден за ложные сообщения о минировании в Крыму

Фото: пресс-служба судов Вологодской области

18-летний житель Череповецкого района Вологодской области признан виновным в заведомо ложных сообщениях о терактах. С осени 2023 года до зимы 2024 года он отправил 26 таких угроз в различные регионы России, в том числе в Крым.

Расследование вело УФСБ России по Вологодской области, передает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Суд назначил наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и штрафа в 40 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал вину. Приговор не вступил в законную силу.