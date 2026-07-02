Пятеро организаторов азартных игр в Евпатории предстанут перед судом

Пятерых жителей Евпатории обвиняют в организации азартных игр. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственное управление СК России по Крыму и Севастополю завершило расследование дела об организации незаконных азартных играх. Пятерых жителей Евпатории обвиняют в создании и ведении онлайн-казино вне игорной зоны.

По данным следствия, в октябре 2025 года местный житель вместе с друзьями организовал нелегальный игорный бизнес. Они арендовали помещение на улице Горького и установили там игровое оборудование. Участники группы управляли залом, выполняли работу охранников, кассиров и администраторов, получая доход от своей деятельности.

Следственный комитет в сотрудничестве с МВД остановил преступную деятельность. Во время обысков у обвиняемых изъяли технику, мобильные устройства и деньги. Следствие завершено, и дело передано в суд. Уголовное дело в отношении организатора прекратили по причине его смерти.