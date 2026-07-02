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НовостиОбщество2 июля 2026 13:49

В музее МВД Крыма открылась выставка к 90-летию Госавтоинспекции

Музей МВД Крыма открыл новую выставку к 90-летию ГАИ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба МВД Крыма

Фото: пресс-служба МВД Крыма

Музей Министерства внутренних дел по Республике Крым открыл новую выставку, которая приурочена к 90-летию Госавтоинспекции МВД России. Праздник будет отмечаться завтра, 3 июля. Экспозицию подготовила помощник Министра внутренних дел по Республике Крым, полковник внутренней службы в отставке Инна Никитина.

Среди ключевых экспонатов — редкие исторические снимки: фотография 1969 года, где сотрудники ГАИ запечатлены у памятника погибшим коллегам, и кадр 1944 года с мотовзводом ГАИ на мотоциклах «Харлей-Дэвидсон». Также представлены значки юных инспекторов движения прошлых лет, символизирующие связь поколений.

Программа музея постоянно обновляется - здесь рассказывают о героях, вызовах и разных периодах истории МВД.