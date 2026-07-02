Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Жители Крыма обладают высоким уровнем гражданской сознательности, а потому способны самостоятельно распознавать ложную информацию. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«У нас все-таки крымчане – это граждане с очень высоким уровнем развития гражданского общества», – сказал руководитель регионального парламента.

Глава законодательной власти республики добавил, что активность информационных атак свидетельствует о слабости противника. По его словам, ситуация на Украине ухудшается. Кроме того, как заявил председатель Госсовета, Запад находится на грани поражения. При этом российские военнослужащие уверенно движутся к достижению поставленных целей.