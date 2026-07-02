Время начала продажи билетов на поезда в сообщении с Крымом сократят. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Билеты на поезда в Крым и обратно будут доступны для покупки за 45 дней до отправления, вместо привычных 90 дней, информирует пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Продажи билетов на поезда «Таврия», отправляющиеся с конца сентября 2026 года, откроются за 45 дней до отправления. Для многих пассажиров такой срок удобен для планирования поездки вне сезона.

«Это решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, расписание некоторых поездов потребует корректировки», — сообщает оператор железнодорожных пассажирских перевозок.

Из-за корректировки расписания временно закрыта продажа билетов на поезд №7/8 в сообщении Санкт-Петербург – Севастополь / Керчь с 30 сентября, №17/18, №27/28 Симферополь / Керчь – Москва: с 30 сентября из Крыма и с 1 октября из Москвы, а также на поезд №91/92 Севастополь / Керчь – Москва: с 29 сентября из Крыма и с 30 сентября из Москвы.