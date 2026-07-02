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НовостиЧто происходит2 июля 2026 15:51

Крымчанам объяснили, почему уличное освещение работает при отключении электричества

Фонари потребляют менее 1% мощности
Анастасия БУРМИСТРОВА
Некоторые фонари оборудованы автономными источниками питания и солнечными панелями.

Некоторые фонари оборудованы автономными источниками питания и солнечными панелями.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк разъяснил, почему уличные фонари продолжают функционировать, несмотря на перебои с электричеством в жилых домах.

По его словам, современные уличные фонари потребляют менее одного процента от общей мощности сети, и их отключение не сможет способствовать восстановлению электроснабжения в жилых домах. К тому же, некоторые фонари оборудованы автономными источниками питания и солнечными панелями.

Глава Совмина также объяснил, почему в тот момент, когда в одном доме есть электричество, в соседнем его может не быть. Это происходит потому, что линии электропередач не всегда совпадают с границей улиц. Соседний дом может подключаться к другой подстанции. Некоторые жилые дома питаются от общих линий с критически важной инфраструктурой.