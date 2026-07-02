Для жителей северной части Крыма разработают меры поддержки

Жители северной части Крыма столкнулись с серьезными трудностями из-за действий ВСУ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители северной части Крыма сейчас испытывают серьезные проблемы из-за действий ВСУ. Глава региона Сергей Аксенов объявил, что для них будут разработаны меры поддержки.

Во время поездки в Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район глава республики посетил пограничные пункты, автомобильные пропускные пункты, ключевые предприятия и пообщался с населением.

Он поручил главам муниципалитетов решить вопрос помощи жителям негазифицированных сел из-за нестабильного электроснабжения.

Предприниматели Армянска и окрестных сел, Красноперекопска и Красноперекопского района, Джанкоя и Джанкойского района также нуждаются в дополнительной поддержке. По словам Аксенова, в ближайшее время будут разработаны соответствующие меры.

Перед местными властями и депутатами стоит задача наладить коммуникацию с гражданами и оперативно решать волнующие их вопросы.

«Все, кто не будет участвовать в общественной жизни, в организации адресной, персональной помощи людям, в дальнейшей перспективе работать в Крыму не будут. Это долг, который нужно выполнять», — заявил глава Крыма.