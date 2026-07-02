МВД Крыма опровергло сообщения об обходе населения и проверке паспортов

Фото: МВД Крыма

МВД Республики Крым опровергло информацию о поквартирных проверках документов, которая распространяется в мессенджерах и чатах.

В мессенджерах, личных сообщениях и чатах распространяются слухи о том, что незнакомцы якобы обходят квартиры граждан и, представляясь сотрудниками органов внутренних дел, просят предъявить удостоверение личности для проверки в рамках предстоящей «переписи населения».

«Данная информация не соответствует действительности», — заявили в МВД по Республике Крым и призвали сохранять бдительность.