В Армянске и прилегающих населенных пунктах вводят графики подачи воды

Воду будут подавать по графику в связи с перебоями энергоснабжения. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Жители Армянска и окрестных населенных пунктов 3 и 4 июля будут получать воду по графику. Об этом предупредила пресс-служба компании «Вода Крыма».

Из-за нестабильной работы электроснабжения и связанных с этим перебоев в водоснабжении 3 июля с 16:00 до 22:00 воду подадут абонентам в Армянске, а 4 июля с 18:00 до 22:00 подача воды будет осуществляться в селах городского округа.

Жителей призвали экономно использовать воду в часы ее гарантированной подачи и делать запасы.

«При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика», — отметили на предприятии.