Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в апартаментах в июле

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Город счастья Ялта занял четвертую строчку в рейтинге городов, где в середине лета чаще всего арендуют апартаменты.
«На первом месте оказался Санкт-Петербург, второе место занимает Сочи, а на третьем месте – Москва», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали самые востребованные направления для бронирования апартаментов в июле 2026.
Вот и Южный берег Крыма, хотя ситуация и не самая позитивная, попал в этот список.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в июле 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):
Санкт-Петербург, 6287;
Сочи, 6507;
Москва, 5710;
Ялта, 6128;
Казань, 6180;
Геленджик, 7921;
Калининград, 5073;
Нижний Новгород, 6448;
Краснодар, 3884;
Анапа, 4729.