Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в апартаментах в июле

Ялта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Город счастья Ялта занял четвертую строчку в рейтинге городов, где в середине лета чаще всего арендуют апартаменты.

«На первом месте оказался Санкт-Петербург, второе место занимает Сочи, а на третьем месте – Москва», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали самые востребованные направления для бронирования апартаментов в июле 2026.

Вот и Южный берег Крыма, хотя ситуация и не самая позитивная, попал в этот список.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в июле 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Санкт-Петербург, 6287;

Сочи, 6507;

Москва, 5710;

Ялта, 6128;

Казань, 6180;

Геленджик, 7921;

Калининград, 5073;

Нижний Новгород, 6448;

Краснодар, 3884;

Анапа, 4729.