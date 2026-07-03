Движение электричек в Евпаторию и обратно приостановили

В Крыму приостановили движение электричек в Евпаторию и обратно 3 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 3 июля, в Крыму приостановили движение электричек в Евпаторию и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

«Движение пригородных поездов из/в Евпаторию временно приостановлено», – говорится в сообщении.

В ЮППК также прокомментировали ситуацию с электричками, которые едут в Джанкой и обратно. Движение этих поездов осуществляется только до станции Элеваторная. В компании принесли извинения за доставленные неудобства. В организации пообещали дополнительно сообщить о возобновлении движения.