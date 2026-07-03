В Севастополе откроют свободную продажу топлива на восьми АЗС

Развожаев: топливо в свободной продаже появится на восьми АЗС Севастополя 3 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 3 июля, на восьми АЗС Севастополя появится топливо в свободной продаже. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободную продажу топлива планируют открыть в 10 утра. На восьми АЗС «АТАН» можно будет купить АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Однако каждого вида топлива на каждой из заправок хватит лишь на 100 машин. Кроме того, там продолжат действовать ограничения.

«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – написал Развожаев.

Список АЗС опубликован ниже:

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51 Б (ДТ Ultra)

АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (ДТ Ultra).