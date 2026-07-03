В Севастополе откроют свободную продажу топлива на восьми АЗС

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 3 июля, на восьми АЗС Севастополя появится топливо в свободной продаже. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Свободную продажу топлива планируют открыть в 10 утра. На восьми АЗС «АТАН» можно будет купить АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Однако каждого вида топлива на каждой из заправок хватит лишь на 100 машин. Кроме того, там продолжат действовать ограничения.
«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – написал Развожаев.
Список АЗС опубликован ниже:
АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51 Б (ДТ Ultra)
АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (ДТ Ultra).