С начала года в Крыму сгорели 44 машины

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

С начала 2026 года в Крыму сгорело в общей сложности 44 автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В частности, в июне в регионе зафиксировали два таких случая. 1 июня в Джанкойском районе загорелась машина. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Причиной случившегося стало короткое замыкание во время движения. Еще один пожар произошел в Феодосии 28 июня. В результате ДТП с участием двух машин пострадали четыре человека.

«Огню необходимо 5 минут, чтобы уничтожить ваш автомобиль», – сообщили в МЧС.