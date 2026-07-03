Ялтинец следил за правоохранителями по заданию СБУ: его посадили на 18 лет

Крымчанин следил за правоохранителями по заданию СБУ и получил 18 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте местного жителя признали виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Ялтинец был противником проведения специальной военной операции. Летом 2024 года горожанин вступил в контакт с представителем СБУ. По заданию куратора житель ЮБК записал на видеорегистратор места дислокации личного состава одного из правоохранительных органов. Эту информацию житель Ялты отправил сотруднику СБУ в одном из мессенджеров.

«Его противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Верховный суд Крыма признал фигуранта виновным. Его приговорили к 18 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.