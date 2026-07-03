Через Крымский мост ограничили провоз запасов бензина и газа одновременно

Через Крымский мост можно провозить до 200 литров бензина и до 100 литров газа, но не вместе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советник главы Крыма Олег Крючков напомнил правила перевозки горючего через Крымский мост. Разрешено провозить до 200 литров бензина в любых канистрах (кроме бочек объемом 50 литров и более — из-за сложности досмотра). Канистры по 40 литров допускаются.

«Объем не планируется уменьшать или увеличивать, не верьте слухам», - подчеркнул Олег Крючков.

При перевозке только газа допустимый объем — до 100 литров. Одновременная перевозка газа и бензина запрещена. Исключение — туристические газовые баллоны и штатное газобаллонное оборудование автомобиля.

Проезд для гибридов, MHEV и электромобилей через мост не предусмотрен — им доступен только сухопутный маршрут.