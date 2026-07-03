В Крыму магазины без генераторов перевозят продукты на склады и в другие точки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крымские сетевые магазины, в которых нет генераторов, перевозят скоропортящиеся продукты на склады или в другие торговые точки. Об этом сообщила главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Сусанна Аблялимова.

Из-за перебоев с электричеством магазины, в которых нет генераторов, закрывают.

«Продукты перевозят в складские помещения для хранения, либо в другие магазины, где функционируют генераторы на случай отключения электроэнергии», – цитирует специалиста Роспотребнадзора агентство РИА Новости Крым.

Представитель ведомства добавила, что такой товар хранится в холодильниках. По ее словам, при этом соблюдается необходимый температурный режим.

Эксперт посоветовала не покупать скоропортящуюся продукцию, если нет уверенности в том, что во время отключений электричества в магазине работает генератор. Аблялимова порекомендовала людям приобретать консервы.