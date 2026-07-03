В Крыму ожидаются грозы, град и ветер: объявлено экстренное предупреждение

Из-за непогоды в Крыму объявили экстренное предупреждение на 4 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В связи с непогодой в Крыму объявили экстренное предупреждение на субботу, 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«В Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град», – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что при грозе скорость ветра будет достигать 20-25 м/с. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, этот прогноз будет актуальным днем и до конца суток.

В МЧС напомнили, что в Крыму запрещено разводить открытый огонь, когда скорость ветра превышает 10 м/с. Жителей республики просят не выбрасывать непотушенные сигареты. Пешеходов призывают не выходить в горно-лесную местность, а водителей – не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения.