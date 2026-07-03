Высокая температура в Крыму повышает риск новых отключений электроэнергии

Энергетики работают в круглосуточном режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода в Крыму увеличивает риск новых отключений электричества. Для поддержания стабильного энергоснабжения энергетикам приходится работать в круглосуточном режиме.

Советник главы республики Олег Крючков рассказал о проблемах с электроснабжением полуострова и отметил, что частота отключений напрямую зависит от температуры воздуха.

«Каждый дополнительный градус тепла увеличивает риск новых отключений электричества», — отметил Крючков в эфире «Крым 24».

Кроме того, по словам Крючкова, причиной множества аварий в энергосистеме становятся атаки ВСУ на энергетические объекты. Это затрудняет ее перераспределение между районами.