Белоусов обсудил с Аксеновым и Развожаевым текущую обстановку в Крыму Фото: REUTERS.

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым текущую обстановку на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Белоусов проинспектировал войска и силы Черноморского флота. На командном пункте министр заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил. По словам руководителя оборонного ведомства, наращивание боевых возможностей и защита инфраструктуры – это одна из приоритетных задач.

Белоусов также встретился с Аксеновым и Развожаевым. Они обсудили текущую обстановку на Крымском полуострове. Кроме того, министр вручил награды военнослужащим Черноморского флота.