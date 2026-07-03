В Крыму могут ввести «аварийный роуминг» для улучшения качества связи Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму рассматривают возможность введения «аварийного роуминга», который позволит улучшить качество мобильной связи. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, такую практику уже опробовали в Армянске. Как пояснил советник, операторы начали использовать оборудование друг друга. Таким образом они переводили своих абонентов на работающие вышки конкурентов.

Крючков не исключил, что «аварийный роуминг» могут ввести и в других муниципалитетах Крыма. Такие меры позволят существенно повысить доступность мобильных услуг.