В Алуште на члена ячейки «Свидетелей Иеговы»* завели новое дело

В Крыму на члена ячейки «Свидетелей Иеговы»* завели новое уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алуште возбуждено еще одно уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Запрудное, ему инкриминируют финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2017 году Верховный суд России ликвидировал организацию «Свидетели Иеговы»*, признанную экстремистской. Однако житель Запрудного продолжил обеспечение ее активной деятельности. Крымчанин также собирал деньги с последователей.

Следователи также нашли других людей, которые входили в состав высшего органа управления районной ячейки. 49-летнего и 50-летнего жители Запрудного обвиняют в организации деятельности организации. У сообщников изъяли запрещенную литературу и другие противозаконные материалы.

«Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.

*«Свидетели Иеговы» – запрещенная в России экстремистская организация.