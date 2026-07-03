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НовостиЧто происходит3 июля 2026 12:50

В Крыму задержали глубоко законспирированных украинских агентов

Крючков сообщил о задержании законспирированных украинских агентов в Крыму
Алексей ЕЛАГИН
Крючков сообщил о задержании законспирированных украинских агентов в Крыму

Крючков сообщил о задержании законспирированных украинских агентов в Крыму

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму задержали глубоко законспирированных украинских агентов, которые были в законсервированном состоянии. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Трудные времена еще позволили вскрыть очень много украинской агентуры, которая начала немножко радоваться тому, что происходит», – сказал он.

Советник уточнил, что задержания произошли 1 и 2 июля. По его словам, речь идет об агентах, которые были глубоко законспирированы.