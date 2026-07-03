Михаил Развожаев поздравил сотрудников ГИБДД Севастополя с профессиональным праздником

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя отмечают 90-летний юбилей ведомства. Фото: канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева в МАХ

Сегодня, 3 июля, Госавтоинспекции исполняется 90 лет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил инспекторов города-героя с юбилеем и вручил заслуженные награды.

Как отметил губернатор, с начала года сотрудники Госавтоинспекции пресекли почти 14 тысяч нарушений правил дорожного движения.

- Сегодня Госавтоинспекция работает в непростых условиях. Ваше спокойствие, выдержка и человеческое отношение на заправках, при регулировании движения в заторах, во время воздушных тревог и в условиях чрезвычайных ситуаций помогают людям чувствовать уверенность, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Но главное в их работе — не цифры, а конкретные дела. Старший лейтенант полиции Евгений Куча и капитан полиции Алексей Овчаренко помогли вовремя доставить в больницу женщину с приступом эпилепсии. Лейтенанты Ринат Гибадулин и Дмитрий Сальников сопровождали автомобиль с роженицей до роддома.

Особое внимание сейчас уделяется контролю за двухколесным транспортом и любителями «ревущих» выхлопов. Благодарность выражена и за работу с детьми и молодежью - это формирует культуру поведения на дорогах и безопасность будущих поколений, заключил губернатор.