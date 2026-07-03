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НовостиЧто происходит3 июля 2026 15:00

Выбросов нефтепродуктов на побережье Крыма не обнаружено

Специалисты продолжают исследовать Черное море и побережье Крыма на наличие мазута
Анастасия БУРМИСТРОВА
Черное море и крымское побережье продолжают обследовать на наличие мазута.

Черное море и крымское побережье продолжают обследовать на наличие мазута.

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

На крымском побережье не зафиксировано выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

«Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Космические снимки в районе аварии танкеров не зафиксировали присутствия нефтяных пятен. С начала работ по ликвидации последствий ЧП очищено более 3,6 тысяч км береговой линии, вывезено 185,3 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.