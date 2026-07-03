Крымский звукорежиссер рассказал о своей работе

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Крымчанин Сергей Березуцкий работает со звездами и помогает создавать артистов с нуля. Студия начинала с удаленной работы над музыкой для рекламы, но теперь здесь создают артистов с нуля — помогают определить образ, жанр, аранжировку и вокальную подачу.

Сегодня в тренде поп-музыка и рок с современным звучанием, на смену хип-хопу пришла мелодичность и мощный припев. В интервью нашим коллегам из «Крымской газеты» Сергей рассказал о курьезном случае в своей работе. Однажды вокалистка идеально взяла высокую ноту — и сразу после этого отключился свет. Благо, дубль сохранился.

«В создании качественной записи важны не только дорогой микрофон, но и правильная акустика помещения и чистый вокальный тракт», — говорит звукорежиссер.

К искусственному интеллекту в музыке крымчанин относится настороженно: ИИ может создать технически правильную композицию, но в ней нет «характера и индивидуальности». Однако нейросети полезны для решения технических задач, например, для отделения голоса от песни.