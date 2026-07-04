Севастополь частично останется без электричества

Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

4 и 5 июля в Севастополе пройдут плановые отключения света. В «Севастопольэнерго» сообщили, что будут выполнятся неотложные работы.

Где отключат свет в Севастополе 4 июля

с 9.00 до 18.00

село Верхнесадовое

пер. Луганский, 1-9,13;

пер. Студентов, 4-А,2,3,5,13;

ул. Севастопольская, 55-109,117

Где отключат свет в Севастополе 5 июля

с 9.00 до 16.00 на 2 часа

ул. Маршала Геловани,11,18-26,18-А,18-Б

ул. Буденного, 6-А,6-Б,6-24,35-А,51-А,23,31-59;

ул. Николая Музыки, 1-23,1-А,19/1;

ул. Степаненко, 12;

ул. Чапаева, 48-А,48-Б,50-80,21-А,21-41;

пер Школьный, 2-8;

ул. Котовского, 48.