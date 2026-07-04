Севастополь частично останется без электричества

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
4 и 5 июля в Севастополе пройдут плановые отключения света. В «Севастопольэнерго» сообщили, что будут выполнятся неотложные работы.
Где отключат свет в Севастополе 4 июля
с 9.00 до 18.00
село Верхнесадовое
пер. Луганский, 1-9,13;
пер. Студентов, 4-А,2,3,5,13;
ул. Севастопольская, 55-109,117
Где отключат свет в Севастополе 5 июля
с 9.00 до 16.00 на 2 часа
ул. Маршала Геловани,11,18-26,18-А,18-Б
ул. Буденного, 6-А,6-Б,6-24,35-А,51-А,23,31-59;
ул. Николая Музыки, 1-23,1-А,19/1;
ул. Степаненко, 12;
ул. Чапаева, 48-А,48-Б,50-80,21-А,21-41;
пер Школьный, 2-8;
ул. Котовского, 48.