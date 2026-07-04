В Феодосии в отдельных районах отключат воду

Вода исчезнет на несколько часов Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В компании «Вода Крыма» сообщили об отключении воды 4 июля в отдельных районах Феодосии. Краны пересохнут с 8.00 до 17.00. Причина «отключки» - аварийный ремонт.

Где не будет воды в Феодосии 4 июля:

ул.Свободы, ул.Советская №1-15, ул.Октябрьская, пер.Димитрова, ул.Халтурина, ул.Разина, пер.Пролетарский, ул.Осоавиахима, ул.Неглинная, ул.Назарова, ул.Верхняя, ул.Нахимова №4-116, пер.Нахимова, ул.Восточная, ул.Шмидта, пер.Шмидта, ул.Краснобаева №13-15, пер.Циолковского, пер.Бульварный, тупик Кирпичный, ул.Тимирязева №17-52, ул.Борисова, ул.Поперечная, ул.Пименова, пер.Форштадский, пер.Потемкина, ул.Очаковская, пер.Очаковский, ул.Гоголя, Чехова 1№6,32-100, ул.Сейсмическая, ул.Митридатская, ул.Айвазовского, пер.Айвазовского, пер.Фонтанный, пл.Фонтанная, пер.Узкий, пер.Фурманова, Адмиральский бульвар №19-56, ул.Щорса, ул.Желябова №17-19, ул.8-го Марта, ул.Старокарантинная , ул.Новокарантинная, ул.Потемкинская, ул.Рабочая, ул.Горная, ул.Горького, ул.Партизанская, ул.Еврейская, ул.Комсомольская, ул.Колодяжного, ул.Панова, ул.Виноградная

Предприятие организует подвоз воды. С 9.00 до 13.00 набрать воду можно будет из автоцистерны на ул.Октябрьская - ул. Пролетарская; с 13.10 до 17.00 на ул. Нахимова - ул. Армянская, с 9.00 до 13.00 - ул. Старокарантинная №20 (на мосту); с 13.10 до 17.00 - ул. Митридатская №10.

Телефон диспетчерской: +7 (979) 014 53 70.