Больше десяти районов Крыма полностью или частично остаются без света

Ситуация с энергоснабжением в Крыму остается сложной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму более десяти районов частично или полностью лишены электричества, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Ситуация с энергоснабжением на полуострове остается напряженной. ВСУ ежедневно атакуют энергетическую инфраструктуру с помощью дронов.

«На данный момент больше десяти районов Крыма остаются без электричества. Специалисты проводят ремонтные работы. Более десяти бригад энергетиков круглосуточно трудятся над восстановлением поврежденных подстанций и линий электропередачи», — отметил Крючков.

Восстановление подачи электричества может занять от нескольких часов до суток.