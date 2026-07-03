Больше десяти районов Крыма полностью или частично остаются без света

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Крыму более десяти районов частично или полностью лишены электричества, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Ситуация с энергоснабжением на полуострове остается напряженной. ВСУ ежедневно атакуют энергетическую инфраструктуру с помощью дронов.
«На данный момент больше десяти районов Крыма остаются без электричества. Специалисты проводят ремонтные работы. Более десяти бригад энергетиков круглосуточно трудятся над восстановлением поврежденных подстанций и линий электропередачи», — отметил Крючков.
Восстановление подачи электричества может занять от нескольких часов до суток.