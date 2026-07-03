«Если пробег 20–50 км в день, газ не окупится»: эксперты Крыма - о плюсах и минусах ГБО

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Расходы на топливо остаются одной из самых затратных статей для автовладельцев. Газ всегда был дешевле бензина, а в текущей ситуации эта разница стала еще более ощутимой. К тому же заправиться пропаном или метаном сейчас проще, чем традиционным топливом.

Газобаллонное оборудование (ГБО) обещает экологичность, экономию и мягкую работу двигателя. Газ сгорает практически полностью, не образует нагар, а его антидетонационная стойкость продлевает ресурс мотора. Установка не требует переделки двигателя.

Эксперты подсчитали: для Chevrolet Cruze 1.6 при пробеге 2500 км в месяц экономия на газе составит 5 тысяч рублей, а в год — 75 тысяч. Стоимость установки ГБО в Симферополе — 60–70 тысяч на пропане и 140 тысяч на метане. При этом метан сейчас доступнее и дешевле, но очередь на его установку — до сентября. На пропан ждать не более двух недель.

Однако независимые специалисты предупреждают: если ситуация с бензином стабилизируется, экономия может оказаться призрачной. ГБО занимает место в машине, и при малом пробеге (20–50 км в день) окупаемость будет очень долгой, передает «Крымское информационное агентство».

Эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе альтернативой может стать электромобиль, особенно для владельцев частных домов на юге, где можно установить солнечные панели и заряжаться бесплатно.