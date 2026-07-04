Погода на 4 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
4 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе пасмурно. Ветер западный 4-5 м/с. Температура воздуха днем 23...24°. Дождь.
В Севастополе пасмурно. Ветер северо-западный 3-6 м/с. Тепло 25...26°. Дождь.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.
В Алуште +26°...+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Евпатории +24°…+26°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Керчи +26°...+28°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Феодосии +24°… +27°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Черноморском +25°…+26°, северо-западный ветер 5-9 м/с. Ясно.
В Джанкое +25°… +27°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, дождь.
В Бахчисарае +23°…+24°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.
Температура воды в Черном море +19 …+25°, в Азовском +27 °.