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НовостиОбщество4 июля 2026 2:00

Погода на 4 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Керчь

Керчь

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

4 июля на полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе пасмурно. Ветер западный 4-5 м/с. Температура воздуха днем 23...24°. Дождь.

В Севастополе пасмурно. Ветер северо-западный 3-6 м/с. Тепло 25...26°. Дождь.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Алуште +26°...+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +24°…+26°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Керчи +26°...+28°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Феодосии +24°… +27°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +25°…+26°, северо-западный ветер 5-9 м/с. Ясно.

В Джанкое +25°… +27°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, дождь.

В Бахчисарае +23°…+24°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.

Температура воды в Черном море +19 …+25°, в Азовском +27 °.