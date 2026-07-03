Электричество в 14 муниципалитетах Крыма планируют восстановить до конца 3 июля

Энергетики планируют восстановить электроснабжение к полуночи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Энергетики планируют восстановить электроснабжение во всех 14 пострадавших районах Крыма до конца 3 июля, сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Отключения затронули Симферополь, Саки, Феодосию, Керчь, Судак, Алушту, Армянск, Евпаторию и Старый Крым, а также Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Красногвардейский, Советский, Сакский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский и Кировский районы.

Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

«Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" планируют восстановить электроснабжение во всех 14 пострадавших муниципальных образованиях полуострова до конца текущих суток — к 00:00», — заявил Гоцанюк.