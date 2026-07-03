Почти 40 улиц Феодосии останутся без воды 4 июля

Феодосия частично останется без воды из-за устранения аварии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Феодосии 4 июля в связи с проведением ремонтных работ по устранению аварии будет ограничено водоснабжение, предупредил глава администрации города Владимир Ким.

С 08:00 ориентировочно до 17:00 воду отключат на улице Свободы, Советской (№ 1–15), Октябрьской, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинной, Назаровой, Верхней, Нахимова (№ 4–116), Восточной, Шмидта, Краснобаевой (№ 13–15), Тимирязевой (№ 17–52), Борисовой, Поперечной, Пименовой, Очаковской, Гоголя, Чехова (№ 1–6, 32–100), Сейсмической, Митридатской, Айвазовского, Щорса, Желябова (№ 17–19), 8 го Марта, Старокарантинной, Новокарантинной, Потемкинской, Рабочей, Горной, Горького, Партизанской, Еврейской, Комсомольской, Колодяжного, Пановой, Виноградной.

Кроме того, без воды останутся жители переулков Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадтский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный, Узкий, Фурманова, Адмиральского бульвара, № 19-56, тупика Кирпичный и площади Фонтанная.

Автоцистерна с водой будет расположена на ул. Октябрьская — ул. Пролетарская с 09:00 до 13:00, с 13:10 до 17:00 на ул. Нахимова — ул. Армянская, на ул. Старокарантинная № 20 (на мосту) с 09:00 до 13:00 и на ул. Митридатская № 10 с 13:10 до 17:00.