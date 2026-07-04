Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит4 июля 2026 5:00

МЧС Крыма: произошло 16 пожаров и уничтожен 1 снаряд Великой Отечественной войны

В Крыму за минувшие сутки потушили 16 пожаров
Галина КОВАЛЕНКО
Возгорания были потушены

Возгорания были потушены

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

3 июля дежурные расчеты МЧС России по Республике Крым отреагировали на 16 пожаров. В 11 случаях горела сухая трава, имел место один случай загорания твердых бытовых отходов. Четыре пожара – техногенные, из них два произошла в жилых зданиях. Спасатели также ликвидировали последствий одной автомобильной аварии.

Пиротехники МЧС изъяли и уничтожили один боеприпас калибра 76 миллиметров, обнаруженный в Симферополь. Найденный снаряд был идентифицирован как артиллерийский и относился к эпохе Великой Отечественной войны.