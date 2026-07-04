МЧС Крыма: произошло 16 пожаров и уничтожен 1 снаряд Великой Отечественной войны

Возгорания были потушены Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

3 июля дежурные расчеты МЧС России по Республике Крым отреагировали на 16 пожаров. В 11 случаях горела сухая трава, имел место один случай загорания твердых бытовых отходов. Четыре пожара – техногенные, из них два произошла в жилых зданиях. Спасатели также ликвидировали последствий одной автомобильной аварии.

Пиротехники МЧС изъяли и уничтожили один боеприпас калибра 76 миллиметров, обнаруженный в Симферополь. Найденный снаряд был идентифицирован как артиллерийский и относился к эпохе Великой Отечественной войны.