Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2026 2:22

Погода на 6 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 29 градусов

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Алушта

Алушта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

6 июля на полуострове действует штормовое предупреждение, сохранится и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 25...27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+24°, южный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +24°...+25°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +22°…+25°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.

В Керчи +23°...+26°, северный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Феодосии +24°… +26°, южный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +25°…+26°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +25°… +28°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +23°…+26°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +20 …+25°, в Азовском +26 °.