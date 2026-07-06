Погода на 6 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 29 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
6 июля на полуострове действует штормовое предупреждение, сохранится и чрезвычайная пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27...29°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 25...27°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+24°, южный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Алуште +24°...+25°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Евпатории +22°…+25°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.
В Керчи +23°...+26°, северный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Феодосии +24°… +26°, южный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +25°…+26°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +25°… +28°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +23°…+26°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +20 …+25°, в Азовском +26 °.