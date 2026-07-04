В Севастополе в свободной продаже бензин на 9 АЗС

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
4 июля в Севастополе с десяти утра на девяти заправках «АТАН» появится в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.
«Обращаю ваше внимание на то, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин», - подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.
Заправить можно 20 литров в одну машину. Никаких канистр.
Где есть бензин 4 июля в Севастополе:
АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);
АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);
АЗС 67 ул. Хрусталева, 74Г (АИ-95Ultra, ДТ Ultra);
АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95Ultra, ДТ Ultra);
АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95Ultra, ДТ Ultra);
АЗС 87 ул. Руднева, 2А (ДТ Ultra);
АЗС 89 Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra);
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);
АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).