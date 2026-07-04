В Севастополе в свободной продаже бензин на 9 АЗС

Бензина хватит на несколько сотен машин Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

4 июля в Севастополе с десяти утра на девяти заправках «АТАН» появится в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

«Обращаю ваше внимание на то, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин», - подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Заправить можно 20 литров в одну машину. Никаких канистр.

Где есть бензин 4 июля в Севастополе:

АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);

АЗС 67 ул. Хрусталева, 74Г (АИ-95Ultra, ДТ Ultra);

АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95Ultra, ДТ Ultra);

АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95Ultra, ДТ Ultra);

АЗС 87 ул. Руднева, 2А (ДТ Ultra);

АЗС 89 Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra);

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra);

АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).