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НовостиЧто происходит4 июля 2026 8:46

Развозжаев: в Севастополе будет шумно и громко

В Севастополе будут слышны взрывы 4 июля
Галина КОВАЛЕНКО
Севастополь

Севастополь

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

4 июля губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщил, что ориентировочно до десяти вечера в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мысов Сарыч, Лукулл, и Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионные силами и средствами.

«Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное

бомбометание, - проинформировал Михаил Развожаев.

И, конечно же, будет шумно: неоднократные взрывы и стрельба.