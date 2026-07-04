В Крыму запускают электрички на трех маршрутах

Железнодорожный вокзал Симферополя Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 4 июля в Крыму обновилось расписание пригородных электричек. На участках Симферополь – Евпатория, Симферополь – Краснопартизанская и Симферополь – Элеваторная появились новые маршруты.

- №6642/6641 «Симферополь - Евпатория» (отпр. из Симферополя в 825);

- №6646/6645 «Симферополь - Евпатория (отпр. из Симферополя в 14.30);

- №6656/6655 «Симферополь - Евпатория (отпр. со станции Симферополь в 20.10);

- №6672/6671 «Евпатория - Симферополь» (отпр. из Евпатории в 5.35);

- №6674/6673 «Евпатория - Симферополь» (отпр. из Евпатории в 11.20);

- №6678/6677 «Евпатория - Симферополь» (отпр. изЕвпатория в 17.25);

- №7102 «Симферополь - Краснопартизанская» (отпр. изСимферополь в 9.22);

- №6820 «Симферополь - Краснопартизанская» (отпр. изСимферополь в 10.50);

- №6826 «Симферополь - Краснопартизанская» (отпр. изСимферополь в 17.40);

- №6823 «Краснопартизанская - Симферополь» (отпр. изКраснопартизанская в 11.30);

- №6827 «Краснопартизанская - Симферополь» (отпр. изКраснопартизанская в 15.11);

- №7111 «Краснопартизанская - Симферополь» (отпр. изКраснопартизанская в 19.40);

- №6816 «Симферополь - Элеваторная» (отпр. изСимферополь в 5.30);

- №6830 «Симферополь - Элеваторная» (отпр. изСимферополь в 19.20);

- №6817 «Элеваторная - Симферополь» (отпр. изЭлеваторная в 6.35);

- №6831 «Элеваторная - Симферополь» (отпр. изЭлеваторная в 20.25).

Детальное расписание есть на сайте ug-ppk.ru в разделе «Расписание»

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