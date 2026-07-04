Во время опасности БПЛА нельзя находится на улице Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Крымские спасатели сообщили, как себя нужно вести во время объявления беспилотной опасности. Если вы находитесь дома, то нельзя выходить на улицу, подходить к окнам. Также стоит избегать помещений, где много остекления. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.

Если предупреждение о беспилотной опасности застало на улице, нужно быстро зайти в ближайшее здание, а еще лучше - спуститься в подвал.

В Крыму рассказали о правилах поведения при угрозе БПЛА Видео: ГУ МЧС России по Республике Крым/МАХ

Водителям же лучше покинуть авто и зайти в любое доступное строение.

В МЧС России по Республике Крым подчеркнули, что в регионе действует запрет на съемку и распространение фото- и видеоматериалов, а также любых данных о работе ПВО, падении обломков и последствиях. Нарушителей ждут штрафы до 100 тысяч рублей.